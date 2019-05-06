Türkçüler Günü Kutlandı

TÜRKAV Yozgat Şubesi tarafından, Dr. Gökberk Yücel, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Eryücel’in konuşmacı olarak katıldığı konferans düzenledi. Konferansa MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan da katıldı. Sorgun İlçesinde ise MHP ilçe teşkilatı, Sorgun Ülkü Ocakları ile birlikte ‘3 Mayıs Milliyetçiler günü’ kutlama etkinliği yaptı. Türk Dünyası Otağ Gurubu konser verdi.