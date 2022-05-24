Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Türk Mutfağı Haftası’

Yozgat'ta ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri kapsamında lokanta ziyaretleri yapıldı.

24 Mayıs 2022 Salı 00:34
‘Türk Mutfağı Haftası’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ile Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kent merkezindeki bazı lokantaları ziyaret ederek, işletme sahiplerine plaket takdim etti. Çiftci, bir lokantada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası olarak belirlendiğini söyledi. Bu haftayı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çiftci, "Bu kapsamda ilimizdeki kadim lokantaları ziyaretle haftaya başlama kararı aldık" dedi.
Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun ise kente gastronomi anlamında değer katan lokantacılara teşekkür etti. Ziyaret ettikleri lokantanın Yozgat'ın yöresel yemeklerinin tanıtımını yaptığını dile getiren Coşgun, ‘’İncir uyutma, tandır kebabı, testi kebabının tanıtımını yapıyorlar’’ diye konuştu. •AA•

Anahtar Kelimeler:
‘Türk Mutfağı Haftası’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaya nefes ol
Dünyaya nefes ol
Kozan’dan ziyaret
Kozan’dan ziyaret
Dernekten suç duyurusu
Dernekten suç duyurusu
Mücadeleye devam
Mücadeleye devam
MHP'den aydınlatma toplantısı
MHP'den aydınlatma toplantısı
Şenlik düzenlendi
Şenlik düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim