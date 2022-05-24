Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ile Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kent merkezindeki bazı lokantaları ziyaret ederek, işletme sahiplerine plaket takdim etti. Çiftci, bir lokantada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası olarak belirlendiğini söyledi. Bu haftayı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çiftci, "Bu kapsamda ilimizdeki kadim lokantaları ziyaretle haftaya başlama kararı aldık" dedi.

Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun ise kente gastronomi anlamında değer katan lokantacılara teşekkür etti. Ziyaret ettikleri lokantanın Yozgat'ın yöresel yemeklerinin tanıtımını yaptığını dile getiren Coşgun, ‘’İncir uyutma, tandır kebabı, testi kebabının tanıtımını yapıyorlar’’ diye konuştu. •AA•