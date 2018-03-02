Türk-Japon kardeşliği

Romanya Bükreş Dimitrie Cantemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Julia Waniek tarafından verilen konferansa Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de katıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertuğ Yavuz, Bozok Üniversitesi’nin yeni mensubu olarak Yabancı Diller Yüksekokulu’nu hızlı bir şekilde geliştirmeyi düşündüklerinin altını çizdi. Yavuz, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde farklı dillerden çok sayıda öğretim elemanlarını barındırdıklarını belirterek sanki bir birleşmiş milletler bölümü gibi zengin bir lisana sahip olduklarını kaydetti. Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üniversitenin ve şehrin uluslararasılaşması açısından bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu vurgulayarak, “Japonya’nın üniversitemizin uluslararasılaşma anlamında önemli temas kurduğu ülkelerden biri olmuştu. Yine üniversitemizde uluslararasılaşma faaliyetleri anlamında ERASMUS programı çerçevesinde ise ilk temaslar Romanya ile kurulmuştu. Bu vesileyle Romanya’dan gelen bir hocamızdan Japonca dinleyeceğiz. Bu da tatlı bir tevafuk olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de, tarihte milletlerin birbirlerini tanıması, birbirleriyle teması yoğun bir biçimde kültür alışverişine dönüştüğünü hatırlattı. Karacabey, ‘’Kültür ve medeniyet birbirine yakın iki kavramdır; ancak bu iki kavramın arasında çok hassas ve ince bir çizgi vardır. Kültür bir toplumun milletin kimliğini oluşturur. Dolayısıyla kültür daha özeldir ve her millet kendi kültürünü kendi değerlerini koruduğu sürece yeryüzünde varlığını sürdürür. Medeniyet ise sadece bir millete mahsus değildir. Bu noktada Türk ver Japon milletinin tarihte köklü bir medeniyet ve kendine mahsus kültürü vardır. Dolayısıyla bunların tanınması adına bugünkü konferans önemli bir bilgi sunacaktır. Üniversite ise bütün kültür ve medeniyetleri tanımanın yeridir. Bilimsel çalışmaların her açıdan yapıldığı yerdir ve uluslararası bir kurumdur. Bu yönüyle üniversitemizin attığı bu adım çok önemlidir. Vesile olan arkadaşlara teşekkür ediyor konuğumuza hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Romanya Bükreş Dimitrie Cantemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Julia Waniek, ‘İki Büyük Medeniyet: Japonya ve Türkiye’ konulu verdiği konferansta, Japon medeniyet ve kültürü hakkında dinleyicilere bilgiler aktardı. Japonca yapılan sunumun çevirisini Yabancı Diller bölüm asistanı Uğur Altın yaptı. Konferansın sonunda Japon Kültür Kulübü tarafından mini karaoke gösterisi sergilendi.

