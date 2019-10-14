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Turizme tesis desteği

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen yüzde 65 hibe desteği ile kurulan konaklama tesisleri, turizm sektörünün hizmetine sunuldu.

Turizme tesis desteği

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen yüzde 65 hibe desteği ile kurulan konaklama tesisleri, turizm sektörünün hizmetine sunuldu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Turizme tesis desteği

Sarıkaya ilçesinin ilk A sınıfı Restoran ve Kafe’si hizmete açıldı. Talha Murat tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesinin ardından, tesisler hizmete açıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Sarıkaya ilçesindeki Efdal Park turizm tesisi yatırım tutarının yaklaşık 1,9 Milyon lira olduğunu, kırsal kalkınma projesi olarak hayata geçirilerek, projenin yüzde 65’ilik tutarında hibe desteği sağladıklarını söyledi. Türker, ‘’Tesis sahip olduğu özellikler itibariyle Turizm Bakanlığı tarafından A sınıfı birinci sınıf restoran kategorisindedir. Sarıkaya Roma Hamamı dolayısıyla Turizm’de marka olacaktır. Gerçekleştirilen bu yatırım, İlçemize ve Roma Hamamı Turizmine katkı sağlayacaktır. Bu yatırımlarla kırsalda istihdam imkanları artacak ve kırsal kalkınma her anlamda gerçekleşebilecektir. İçerisinde restoran, kafeterya, çocuk parkı ve oyun alanı, aile ve bayanlara özel bölüm, yeşil alanda dinlenme yerleri, havuz ve peyzaj düzenlemeleri olan tesis, yaklaşık 12 bin metrekare üzerine kuruldu. Bu alanın 11 bin metrekaresi açık bin metrekaresi de kapalı alandan oluşmaktadır” dedi. 

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