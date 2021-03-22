TURiZME AÇILIYOR

SARIKAYA ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yapılıp, turizme açılabilmesine yönelik başlatılan çalışmalarla ilgili olarak Yozgat Valisi Ziya Polat incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Dünyada sadece iki tane bulunan kral hamamından birisi olan Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki tarihi yapının gün yüzüne çıkartılmasına yönelik sürdürülen kurtarma kazılarına üç yıl önce ara verilmişti. Kalıntıların mevcut haliyle, çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılacak çevre düzenlemeleriyle ilgili olarak Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Vali Polat’a bilgi verdi.

TARİHİ MİRAS

2017 yılında başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Roma hamamı, 2020 yılı Temmuz ayında açıklanan daimi listede yer aldı. Dünyada sadece biri İngiltere’de, diğeri ise Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamı çevresinde bulunan kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasına yönelik yürütülen kazı çalışmaları üç yıl önce durdu. Koruma amacıyla tel örgülerle çevrilen tarihi yapının mevcut haliyle ziyarete açılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda bakanlık tarafından bir ekip görevlendirilerek, yapılacak düzenlemelerle ilgili proje hazırladı. Projenin son şeklini yerinde görmek üzere Yozgat valisi Ziya Polat ilçeye gitti. Tarihi kalıntıların bulunduğu bölgeyi gezen Vali Polat, proje üzerinde de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi edindi.

YAKINDA BAŞLAYACAK

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın, ilçeye yaptığı ziyaretin verimli geçtiğini, ilçe açısından önemli yatırımların ilk adımlarının atıldığını kaydetti. Başkan Açıkel, Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamının bulunduğu alanda çevre düzenlemesinin en kısa sürede başlanıp, tamamlanarak ziyarete açılacağını da sözlerine ekledi.