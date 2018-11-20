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Turizm, Denizden ibaret değildir!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’ın turizm potansiyelini anlattı, ilgi gösterilmesini talep etti.

Turizm, Denizden ibaret değildir!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’ın turizm potansiyelini anlattı, ilgi gösterilmesini talep etti.

20 Kasım 2018 Salı 06:44
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Turizm, Denizden ibaret değildir!

Keven, “Yozgat tarihi süreçte Hitit medeniyetinin yerleşim yerlerinden olup, Hattuşaş’ın yanı başında yer alan ve Alişar Höyüğü, Tavium Antik Kenti, Kerkenes Harabeleri, Behramşah Kalesi ve Roma Hamamı gibi birçok tarihi mirasa sahiptir’’ dedi. 
Keven, Yozgat’ın Osmanlı döneminde ‘Bozok Sancağı’ olarak yer aldığını, Türk mimarisi konakları, Taş Mektep olarak bilinen Yozgat Lisesi, Askerlik Şubesi binası gibi tarihi yapılara sahip olduğunun altını çizdi. Keven, ‘’Yozgat Çamlık Milli Parkı, Akdağ Ormanları, Kazankaya Kanyonu gibi birçok doğa turizmi potansiyeline sahiptir. Yozgat Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Saraykent ilçelerinde bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal turizm potansiyeline sahiptir. İlimizin termal kaynakları yeterince kullanılamıyor. Yeni teşviklerle yatırımcılara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmelidir. Tanıtıma hız verilmelidir” diye konuştu.
Keven, Yozgat’ın medreseleri, camileri, türbeleri ve kilise binalarıyla inanç turizminde de potansiyelinin olduğuna değindi. Yoğun göç veren Yozgat’ın turizmde gerekli yatırımları alması halinde göçü tersine çevirebileceğini anlatan Keven, “Biz istiyoruz ki nüfusu yoğun göç veren Yozgat’ımız turizm yatırımlarıyla, termal turistik otelleriyle, tarihi konaklarıyla bir cazibe merkezi olsun ve göçü tersine çevirelim. Yozgat tur operatörlerinin güzergâhına alınmalıdır. Kapadokya’ya ve Hattuşaş’a gelen turist kafileleri Roma Hamamı’nı görmek için, Çamlık’ta doğa yürüyüşü yapmak için, kaplıcalarda dinlenmek için Yozgat’a uğramalıdır. Türkiye yalnızca güney illerimizden ve deniz turizminden ibaret değildir. Bu konuda sayın bakandan hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TurizmDenizden Ibaret Değildir!
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