TURiST BEKLiYORUZ

Bu yıldan itibaren Roma Hamamı kalıntılarına özellikle Avrupa ülkelerinden çok sayıda turistin ziyaret için gelebileceği kaydedildi. Yozgat’ta Turizm Haftası kutlama programı bu sene Sarıkaya ilçesi Roma Hamamı önünde başlatıldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarının, Anadolu dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu hatırlattı. Halıcı, ‘’Topraklarımız yüzlerce medeniyet barındırmasının yanında eşsiz doğal güzellikleriyle tüm dünyanın imrenerek baktığı bir coğrafyadır. 2017 yılı itibariyle ülkemizi yaklaşık 35 milyon yabancı turist ziyaret etmiş, 27 milyar dolar döviz girdisi sağlamıştır. 2023 hedefimiz ise 50 milyon turist, 50 milyar dolar döviz girdisidir. Günümüzde savaşların sadece silahlı boyutta olmadığını, son günlerde ülkemiz ekonomisine yapılan saldırılardan net bir şekilde anlamaktayız. Her alanda topraklarımıza kadim kültür ve medeniyetimize saldırılar artarak devam etmektedir” dedi.

Şehitlerin onuruyla ayakta duran Yozgat’ın, ülke kalkınmasına katkıda bulunacağı en önemli unsurun roma hamamı olduğunu belirten Halıcı, “50 milyon turist 50 milyar dolar gelir amacına, üreten Yozgat olarak Roma Hamamından katkı sunmak amacındayız. Uzun vadede bu destinasyona 500 bin turisti getirerek misafir etmek istiyoruz. Ülkemizin kalkınmasına, turizm sektörünün öncülük edeceği bilinciyle Yozgat’tan Tarihi Roma Hamamız, Çamlık Milli Parkımız, Termal tesislerimizle katkı sunmaya hazırız” diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, başladığı konuşmasında, ‘’Biliyoruz ki biz Şehitlerimizin kanı canı üzerine bu topraklarda yaşıyoruz. Herkes vakti zamanı sırası geldiği zaman ülkesi için gözünü kırpmadan kanını canını bu memleket için vermek durumundayız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullardı.

Roma hamamını Türkiye’nin bir değeri olarak, Türkiye’nin haznesine, heybesine katmak için gayret ettiklerini söyleyen Vali Yurtnaç, amaçlarının ekonomik getiri sağlamak, aynı zamanda tarihi ortaya çıkarmak olduğunun altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’Buradaki yeni bir bina 2 bin sene duracak mı? ama taş duruyor işte. Taş asil bir varlıktır, medeniyetleri ifade eder, bilgi verir. Bu maksatla burada 2 bin yıl önce ne oldu, insanlar neler yapıyordu, nasıl yaşıyordu bu tür arkeolojik kazılarla bu çalışmalara biz devam edeceğiz ve tarihi gün yüzüne çıkaracağız. Burada 5 yıldızlı bir otel için yakın zamanda çalışmasına başlıyoruz. Burada bir tesis, bir otel yapıldığı zaman çevresine işyerleri de yapılacak. Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül beyle görüştük gerekeli desteği vereceğini söyledi. Güzel bir projeyle Sarıkaya’yı bulunduğu elindeki değerlerle çok daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Roma Hamamı gezisinin ardından Kızıl Elma Şehitlik anıtı ziyaret edilerek, şehitler için dua edildi. Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Sarıkaya Belediyesi tarafından Mehmetoğulları Termal otelde düzenlenen organizasyonda yöresel yemekler tanıtıldı.

