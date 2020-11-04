Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 11,74 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,99 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 12,03 artış gerçekleşti. Bölgede, ana harcama grupları itibariyle 2020 Ekim ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 4,15 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 2,64 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 2,57 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 2,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,88 ile eğitim oldu. Bölgede, 2020 Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 78,05 ile domates ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 37,32 ile kabak, yüzde 26,2 ile kazak (erkek için) takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 31,44 ile limon ve yüzde 17,24 ile elma oldu.