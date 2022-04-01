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TÜBiTAK’ta Yozgat üstünlüğü

Sivas’ta Ortaokullar arasında gerçekleştirilen 16’ıncı TUBİTAK Böle yarışmalarına Yozgat’ı temsilen katılan öğrenciler 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 de üçüncülük elde ederek Yozgat’ın gururu oldular.

01 Nisan 2022 Cuma 00:50
TÜBiTAK’ta Yozgat üstünlüğü

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi ile Sarıkaya Hisarbey Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı TUBİTAK yarışmalarında dereceye giren Yozgatlı öğrenciler Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecekler. Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 16’ıncı Ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye giren projeler için ödül töreni düzenlendi. Yozgat’tan da okulların katıldığı yarışmada Yozgat temsilcileri 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde edildi. Sarıkaya Hisarbey Ortaokulundan Merve Nur Aydoğan, Gülsen Arslan Biyoloji dalında hazırladığı proje birincilik elde ederken, Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi’nden ise Kayra Yaşar Aslan, Fatma Betül Koç’un Fizik dalında hazırladıkları proje ile birincilik elde ettiler. Aynı okuldan Azra Kılınç, Esra Çimen’in Kimya dalında, Yavuz Selim Baran’in ise Tarih dalında hazırladığı proje ikinciliğe layık görüldü. Yine Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi’nden Yiğit Eymen Gerek, Muhammet Mert Er’in yazılım dalında hazırladığı proje de üçüncülük elde etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her sene Yozgat’tan TUBİTAK bilim fuarlarına bir çok projenin gittiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Yozgat’tan giden projelerin ödüle layık görüldüğüne vurgu yapan Yazıcı, Yozgat’ı Türkiye finallerinde temsil edecek olan öğrencilere şimdiden başarı diledi.

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