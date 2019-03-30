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TÜBiTAK ANLATILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları TÜBİTAK-2242 Programı’ konusunda öğrenci ve öğretim elemanlarını bilgilendirdi.

TÜBiTAK ANLATILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları TÜBİTAK-2242 Programı’ konusunda öğrenci ve öğretim elemanlarını bilgilendirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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TÜBiTAK ANLATILDI

Farklı fakültelerden konuya ilgi duyan öğrenciler ile öğretim elemanlarının iştirak ettiği toplantı eğitim semineri şeklinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz ve Yeşilay Derneği Yozgat Şubesi Başkan Yardımcısı Esra Kaya da sunum yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Üniversite Öğrencileri için Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi’ başlıklı konuşmasında, üniversitelerin bilgi üretmek, araştırma ve girişimcilik gibi temel misyonları ile bu kavramların günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği konularında bilgi vererek, üretken bir toplum için donanımlı bireyler yetiştirmek bakımından proje tabanlı çalışmaların önemini açıkladı. Proje yazımı konusunda teknik bilgiler de veren Böyükata, öğrencilerin, üniversitenin bulunduğu çevrede sektöre, sahaya ve topluma temasını sağlanarak çözüm odaklı çalışmalar yönlendirip, dahil edilmesinin gerektiğini vurguladı. Esra Kaya ise, ‘TÜBİTAK-2242 Programının Tanıtımı’  başlıklı sunumunda proje yarışmalarının neler kazandıracağı, başvuru tarihleri, başvuru usul ve esasları ile hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktardı. Kaya, akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv,  sağlık, savunma, uzay ve havacılık, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik konularında proje başvurularının yapılabileceğini belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz de, ‘Yarışma için Hazırlık Çalışmalarındaki İncelikler: Örnek Bir Proje Üzerinden Değerlendirmeler’ başlıklı sunumunda, öğrencilerin proje fikri geliştirirken ve bir hipotez oluştururken nelere dikkat etmeleri gerektiği konularını anlattı. Akyüz, örnek proje fikirlerinden hareketle, çevremizde karşılaşabileceğimiz ve alanımızla ilgili bir fikrin olgunlaştırılıp, projelendirilmesi aşamalarındaki inceliklere değindi. Katılımcıların faydalı buldukları ve etkileşimli geçen toplantıda sorulara cevaplar verildi ve etkinliğin sonunda sunum yapan hocalara teşekkür belgesi takdim edildi. 

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