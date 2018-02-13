TSO’dan teşvik hatırlatması

Her sektör için ortak ve önde gelen maliyet kalemlerinin başında, insan kaynakları maliyetleri gelmekte olduğunu vurgu yapan Yozgat TSO Başkanı Taylan Alakoç, teşviklerden faydalanılabilmesi için bir takım kriter ve süreler bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Alakoç oda üyelerinin söz konusu teşviklerden faydalanabilmesi için Yozgat TSO ve SGK İl Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alınabileceğini ifade etti.