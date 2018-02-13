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TSO’dan teşvik hatırlatması

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, 6111 sayılı teşvik kanunundan geriye doğru nasıl faydalanılacağını ve SGK ödemelerinde geriye dönük iade alımı hakkında bilgi verdi.

TSO’dan teşvik hatırlatması

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, 6111 sayılı teşvik kanunundan geriye doğru nasıl faydalanılacağını ve SGK ödemelerinde geriye dönük iade alımı hakkında bilgi verdi.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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TSO’dan teşvik hatırlatması

Her sektör için ortak ve önde gelen maliyet kalemlerinin başında, insan kaynakları maliyetleri gelmekte olduğunu vurgu yapan Yozgat TSO Başkanı Taylan Alakoç, teşviklerden faydalanılabilmesi için bir takım kriter ve süreler bulunduğunu hatırlattı.
Başkan Alakoç oda üyelerinin söz konusu teşviklerden faydalanabilmesi için Yozgat TSO ve SGK İl Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alınabileceğini ifade etti.

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