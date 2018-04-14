Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

TSO’DA ÇELiK BAŞKAN

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası’nda geçen hafta yapılan meclis üyeliği seçiminin ardından meclis üyeleri Oda organlarının seçimini de gerçekleşti.

TSO’DA ÇELiK BAŞKAN

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası’nda geçen hafta yapılan meclis üyeliği seçiminin ardından meclis üyeleri Oda organlarının seçimini de gerçekleşti.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
9 Okunma
TSO’DA ÇELiK BAŞKAN

İki listenin yarıştığı seçimlerde Sinan Çelik TSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Meclis Başkanlığı’na ise Hacı Selvi seçildi. TSO’nun 21 meclis üyesi TSO toplantı salonunda gizli oy, açık tasnif ile yapılan seçimlerde Odanın yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ve diğer organlarında görev yapacak isimleri belirledi. İki listeli yarışta Sinan Çelik Yönetim Kurulu Başkanı, Hacı Selvi TSO Meclis Başkanı olarak seçildi. Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na Alparslan Akyüz, TOBB Genel Kurul Delegeliği’ne Ömer Faruk Tokat ve Disiplin Kurulu Üyeliği’ne Ümit Taşdan seçildi. Tamamlanan seçimlerin ardından koltuğuna oturan Sinan Çelik, seçimlerin geride kaldığını, tüm üyelerle birlik, beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Çelik, “Biz herkesin oyunu aldık kabul ediyoruz. Bundan sonra bizden önce yapılamayanları değil, bundan sonra yapacaklarımızı konuşacağız. Asıl işimiz bundan sonra başlamıştır. Şahsıma ve ekibime destek veren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu hafta içerisinde yasalar gereği diğer organlarıyla ilgili görev dağılımı ve seçimlerini de tamamlayacağı bildirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Avukatlık mesleği tanıtıldı
Avukatlık mesleği tanıtıldı
Okuyana KOP desteği               
Okuyana KOP desteği               
KOP Projeleri Kabul Edildi
KOP Projeleri Kabul Edildi
Ödüllerini aldılar        
Ödüllerini aldılar        
Miniklere Kur’an Kursu           
Miniklere Kur’an Kursu           
Bahçecik tam gaz
Bahçecik tam gaz

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim