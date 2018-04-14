TSO’DA ÇELiK BAŞKAN

İki listenin yarıştığı seçimlerde Sinan Çelik TSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Meclis Başkanlığı’na ise Hacı Selvi seçildi. TSO’nun 21 meclis üyesi TSO toplantı salonunda gizli oy, açık tasnif ile yapılan seçimlerde Odanın yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ve diğer organlarında görev yapacak isimleri belirledi. İki listeli yarışta Sinan Çelik Yönetim Kurulu Başkanı, Hacı Selvi TSO Meclis Başkanı olarak seçildi. Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na Alparslan Akyüz, TOBB Genel Kurul Delegeliği’ne Ömer Faruk Tokat ve Disiplin Kurulu Üyeliği’ne Ümit Taşdan seçildi. Tamamlanan seçimlerin ardından koltuğuna oturan Sinan Çelik, seçimlerin geride kaldığını, tüm üyelerle birlik, beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Çelik, “Biz herkesin oyunu aldık kabul ediyoruz. Bundan sonra bizden önce yapılamayanları değil, bundan sonra yapacaklarımızı konuşacağız. Asıl işimiz bundan sonra başlamıştır. Şahsıma ve ekibime destek veren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu hafta içerisinde yasalar gereği diğer organlarıyla ilgili görev dağılımı ve seçimlerini de tamamlayacağı bildirildi.

