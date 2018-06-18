TSO Genel sekreterleri ağırladı

Bölge oda ve borsalarının genel sekreterlerine yapılan çağrı sonucunda mazeretlerini bildiren oda ve borsa genel sekreterlerin haricinde sağlanan çoğunluk ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yozgat Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara üstlendi. Toplantının açılış konuşmasını ev sahipliğini üstlenen Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ziya Saydam yaptı. Saydam, konuşmasında katılımlarından ötürü genel sekreterlerimize teşekkür ederek bundan sonraki süreçte daha geniş katılımlar ile bu toplantıların devam edeceğini söyledi. Dr. Mehmet Kara tarafından okunan gündem maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar ise şöyle; ‘’İç Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar Girişimcilik Akademisinin Kurulması, Yılda bir defa olmak üzere İç Anadolu Bölgesi Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Şurasının Toplanması, Bölge oda ve borsalarımız arasında kardeş oda ve borsa protokollerinin güncellenerek işbirliği çalışmalarının artırılması, Yılda iki defa bölge oda ve borsalarının belirlenecek konularda ortak eğitimler düzenlemesi, Yılda iki defa genel sekreterlerin katılım sağlayacağı genişletilmiş bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi’’ kararları alındı.