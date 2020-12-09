EKONOMİK değeri yüksek olan, geçtiğimiz yılın son aylarında Çekerek ilçesinde dikimi yapılan trüf aşılı meşe fidelerinin, üretimine de geçildi. Orman Bölge Müdürlüğü, trüf mantarında daha çok üretimle, ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ormana ait fidanlıklarda trüf aşılı meşe fidanları üretimine geçilerek, ekonomik değeri oldukça yüksek olan bu üründe ülkemizin pazar payının artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Çekerek İlçesinde, geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımı ile trüf aşılı meşe fideleri torakla buluşturuldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ekonomik değeri yüksek olan trüf mantarı üretimi amacıyla 100 dönümlük bir araziye dikim yapıldığını, bakımlarının da gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Çakır, trüf mantarını toplamaya başladıktan sonra yurt dışına ihraç edilip, hem ülke ekonomisine hem de Yozgat ekonomisine önemli bir girdi sağlanacağının altını çizdi. •Seyfettin SAĞLAM•