Traktörlere reflektör

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Uygulama Noktasında Polis ve Jandarma ile bir araya geldi, uygulama noktasından geçen traktörlerin römorklarına reflektör taktı. Kaymakamı Okumuş, pancar hasat mevsiminin olduğu şu günlerde trafikte sorunların bulunduğuna dikkat çekip, kamyon ve traktörlerin sayısının fazla olması nedeniyle kazalarda meydana geldiğini hatırlattı. Kaymakam Okumuş, özellikle gece görünmesi zor olduğu için traktörler kazalarının daha çok meydan geldiğine vurgu yaparak, ‘’Pancar nakliyesi yapan sürücü arkadaşlar ise çadırsız taşımacılık yaptıkları için kazalara sebebiyet verebiliyor. Kooperatifimizin katkılarıyla çadır ve reflektör dağıtımı yapıldı’’ dedi.