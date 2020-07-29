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TRAFiK UYARISI!

Yozgat Valisi Ziya Polat, bayram öncesi ve sonrasında trafikte yoğunluk yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatarak, sürücülerin dikkatli olmalarını, trafik işaret ve kurallarına uymalarını istedi. Bazı yollarda çalışmaların yapıldığını hatırlatan Vali Polat, sürücülerin yol yapım, onarım, yenileme çalışmalarının bulunduğu noktalara geldiklerinde yavaşlamaları gerektiğine dikkat çekti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:44
TRAFiK UYARISI!

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı öncesinde artacak olan trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşları uyardı, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden de gerekli işaretlemelerini yapmalarını istedi. Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Yozgat il hudutları içerisindeki Karayolu ağının birçok kesiminde yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürü Erhan Özkaya ile görüşen Yozgat Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı öncesinde yapımı devam eden yolların trafiğe açılmasını, açılmaması durumunda ise gerekli ışıklı işaretlerin yapılmasını istedi. Vali Polat, Yozgat’ın uluslararası bir yol güzergahta olduğunu, bu nedenle de Kurban Bayramı öncesinde Yozgat il sınırları içerisinde trafik yoğunluğunun ciddi bir şekilde artacağını söyledi. Birçok bölgede yol yapım çalışmalarının olduğunu dile getiren Vali Polat, yol çalışmaları nedeniyle trafik kazalarının olmasını istemediklerini ifade etti. Yozgat’ta Kurban Bayramı nedeniyle kazalara sebebiyet verilmemesi için Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürü Erhan Özkaya’ya gerekli çalışmaların yapılması noktasında talebini ileten Vali Ziya Polat, yol yapım çalışmalarının devam ettiği yerlerde özellikle hava karardıktan sonra ışıklı tabelaların fazlalaştırılması gerektiğini gerekli uyarı levhalarının yapılması gerektiğini vurguladı. 

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TRAFiK UYARISI!
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