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Trafik Sorunu görüşüldü

SARIKAYA İlçe Merkezinden geçmekte olan Karadeniz-Akdeniz bağlantılı Karayolunda yaşanılan trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla toplantı yapıldı.

Trafik Sorunu görüşüldü

SARIKAYA İlçe Merkezinden geçmekte olan Karadeniz-Akdeniz bağlantılı Karayolunda yaşanılan trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla toplantı yapıldı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Trafik Sorunu görüşüldü

Kaymakam Yasin Özcan başkanlığındaki toplantıya Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Yasin Yamur, Ata Sanayi Sitesi Başkanı Cengiz Yazır, Esnaf Sanayi Oda Başkanı Necati Polat, Esnaf Sanayi Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Celal Güler, kazaların önlenebilmesi için alınması gereken önlemler konusunda fikir alışvcerişinde bulundu. Toplantını ardından alınan kararla sanayi girişi ile Sarıkaya-Sorgun Karayolu Ata Sanayi Sitesi’nin bulunduğu yol güzergahına, yoldan geçen araç sayısını günlük olarak ölçmek üzere Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ‘sayım cihazı’ monte edildi.

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Trafik Sorunu Görüşüldü
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