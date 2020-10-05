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Trafik kurallarını öğreniyorlar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çocuk Trafik Eğitim Parkında incelemelerde bulunup, ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:11
Trafik kurallarını öğreniyorlar

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 2012 yılında kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkını gezdi, incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi aldı. Vali Polat, çocukların eğitim alanında uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendiklerini belirterek, TRT iş birliğinde hazırlanan Trafik Tayfa çizgi dizisinin de TRT Çocuk ekranında gösterime başladığını, her Cumartesi günü çizgi filmin ekranlara geleceğini bildirdi. Vali Polat, ‘’Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan Trafik Tayfa, çocuklara macera dolu anlar yaşatırken; fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacaktır’’ dedi. Yozgat'ta, 'Trafik Eğitim Çocuk Parkı' 2012 yılında Yozgat'ta Belediyesi, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde kuruldu. 'Trafik Eğitim Çocuk Parkı'nda çocukların trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde o tarihten itibaren öğrenmeye başladıkları hatırlatıldı.

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Trafik Kurallarını öğreniyorlar
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