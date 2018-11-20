Trafik kazası: 4 yaralı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. M.Ü. idaresindeki 34 TM 3993 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili köyünde kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile M.T.Ü, F.Z.Ü ve E.Ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.