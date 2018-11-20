Trafik kazası: 4 yaralı

20 Kasım 2018 Salı 06:34
6 Okunma
version="
YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. M.Ü. idaresindeki 34 TM 3993 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili köyünde kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile M.T.Ü, F.Z.Ü ve E.Ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol