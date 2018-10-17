Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Satılmış Polat (47) yönetimindeki 15 NN 474 Plakalı araç, Sorgun-Kadışehri yolu Faraşlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Semiha Polat (41) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan İsa Polat (22), Sinem Nur Polat (15) ve Yusuf Sezer Polat (20) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan Satılmış Polat ile Sinem Nur Polat, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.