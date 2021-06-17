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Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:50
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Dursun Akyürek (60) idaresindeki 06 HA 1933 plakalı otomobil, Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ve eşi Hatice Akyürek yaralandı. Yoldan geçen bir sağlık görevlisi, durumu ağır olan sürücüye, 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dursun Akyürek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Hatice Akyürek, ambulansa taşınırken, kendilerine yardım eden vatandaşlardan ‘helallik’ istedi. Yaralılara yardım eden Hüseyin Aydın, otomobilin virajı alamadığını ve tarlaya devrildiğini söyledi. Aydın, "O sırada yoldan geçen bir sağlık görevlisi durumu ağır olan sürücüye kalp masajı yaptı" dedi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası: 1 ölü1 Yaralı
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