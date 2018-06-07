Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98624
ALTIN
186.985
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0177
EURO
5.2897

Trafik Kazalarında 7 kişi yaralandı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Trafik Kazalarında 7 kişi yaralandı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
173 Okunma
Trafik Kazalarında 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Ankara’dan Yozgat istikametine gelmekte olan 34 YC 0255 plakalı otomobil, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Sekili mevkiine geldiğinde, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı yönden diğer yola geçerek, bankete indi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Diğer taraftan aynı yolda ikinci kaza Molla Osman Türbesi yakınlarında meydana geldi.  Metin İlikli yönetimindeki 38 ZR 838 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Molla Osman Türbesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan Müslüm İlikli yaralandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tehlikeli Yolculuk
Tehlikeli Yolculuk
Duyarlı vatandaş uyardı
Duyarlı vatandaş uyardı
Çalışkan Göletine devam
Çalışkan Göletine devam
Karne heyecanı başlıyor
Karne heyecanı başlıyor
Kurs kayıtları başladı
Kurs kayıtları başladı
ALANDA TOPLU iFTAR
ALANDA TOPLU iFTAR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim