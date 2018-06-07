Trafik Kazalarında 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Ankara’dan Yozgat istikametine gelmekte olan 34 YC 0255 plakalı otomobil, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Sekili mevkiine geldiğinde, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı yönden diğer yola geçerek, bankete indi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Diğer taraftan aynı yolda ikinci kaza Molla Osman Türbesi yakınlarında meydana geldi. Metin İlikli yönetimindeki 38 ZR 838 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Molla Osman Türbesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan Müslüm İlikli yaralandı.