TRAFiK HAFTASI COŞKUSU

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, 112 ve Karayollarının Müdürlüğünün destekleri ile gerçekleştirilen programda, trafik haftası için okullarda yapılan yarışmalarda dereceye gerin öğrenciler ile yılın trafik ekiplerinin ödülleri verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen kutlama programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve davetliler katıldı. Programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Trafik haftasında çocuklara, velilere, sürücülere eğitimler verdiklerini, ancak bunu hayata geçirmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kurban Bayramı tatilinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa yaptığı planlama ile 66 noktada Kırıkkale’den Sivas’a, kuzeyden güneye ana akslarda trafik tedbirlerini aldıklarını vurgulayan Vali Polat, ‘’Maalesef bir vatandaşımız rahmetli oldu kazalarda. Bir bile çok fazla tüm arkadaşlarıma bayramda aldıkları özel tedbirler için teşekkür ediyorum. Biz trafiğe çıkmak zorundayız, eşimizle, çocuğumuzla, akrabamızla bu yolları kullanmak zorundayız. Yollarımız güzelleşti, araçlarımız çok güzelleşti, ancak trafik kurallarına uyma noktasında daha bilinçli nesiller yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu parkta onun eseri, parkımız daha önce vardı, sağ olsun Belediye Başkanımız bu konuyu konuşunca hemen başlayalım dedi ve parkımız yeni yüzüyle, çocuklarımızın daha çok eğleneceği, eğlendiği zamanda öğrenebileceği bir sisteme çevirdik. Sadece trafik eğitimi vermiyoruz, belki Türkiye’de ilk defa bu parkta uygulanıyor çocuklarımızın hayata dair öğrenebileceği her şeyi burada öğretmeye çalışıyoruz. Her okulumuz buraya planlı bir şekilde gelerek eğitimlerini almasını, trafik bilincini, yaya bilinciyle, sürücü bilinciyle bu çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımızın anne ve babalarına nasıl sahip çıktığını göreceğiz. Trafik kurallarına uymadıklarında kırmızı düdüğü çaldığını göreceğiz, emniyet kemeri takmadığında annesini, babasını uyaracağını göreceğiz. Bayramda alınan tedbirler ile can kaybı yüzde 61 azaldı. Ama kazaların yarıya yakını yaya hatalarından kaynaklanıyor. Onun içinde 5 adımda öncelik yayanın, öncelik hayatın dedik. Yaya geçidinde önceliğin sürücüye ait olduğuna öğretmemiz lazım. Biz adımımızı attığımızda araçların durması lazım, durmaları içinde bu çocuklarımızı eğitmemiz lazım’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise hayatımızı devem ettirmekteki en önemli kurallardan bir tanesinin trafikteki kurallar olduğunu belirtti. Başta Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ekipleri, kolluk kuvvetlerinin trafikte güvenliği sağlamaya çalıştıklarına vurgu yapan Köse, ancak kendilerini için asıl olanın çocukların erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmesi ve o bilinç ile kendi öğrenirken ailelerine de o bilinci aşılayacaklardır diye düşündüklerini ifade etti. Yozgat Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkının işlevselliğini kaybettiğini hatırlatan Köse, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın önderliğinde gerekli ödeneğin çıkartılarak, belediyenin de katkıları ile görüntüsü güzel ve argümanları ile trafik bilincini arttıracak pek çok materyalin bulunduğunu ve etkinliklerin yapılabileceği çok güzel bir alan inşa ettiklerini sözlerine ekledi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise Mayıs ayının ilk haftasının trafik haftası olarak il genelinde kutlandığını kaydetti. Esertürk, Yozgat’ta da özellikle eğitim parkının yapılmasından itibaren çocuklara trafik eğitiminin yanında, bir afet ile karşılaştıklarında yaşayacakları problemler ve çözüm önerilerinin olumsuz bir durumda şüpheli bir şahıs ile karşılaştıklarında çocukların davranışlarının nasıl olması gerektiği eğitimler verildiğini bildirdi. Konuşmaların ardından Şehitler Fen Lisesi 9’uncu Sınıf Öğrencisi Münevver Taş’ın Trafik Haftası konulu yazdığı kompozisyonu okudu. Daha sonra Trafik konulu Kompozisyon, Resim ve Afiş dallarında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, Yılın Trafik görevlilerini olarak seçilen İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Muhammer Düzgün’ü’e, Polis Memuru Ufuk

Karabalık’a İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma 8’inci Kademeli Çavuş Hakan Yavuz’a Başarı Belgesi ve ödülleri verildi. Daha sonra yapılan yarışmalarda dereceye giren resimlerin sergilendiği sergi gezildi. 112, AFAD, Jandarma ve Polis Trafik Ekipleri ile Yozgat Karayolları müdürlüğü tarafından açılan stantlar öğrencilere tanıtılırken, çeşitli hediyeler de verildi. Akülü arabalara binen öğrenciler trafik polisleri eşliğinde trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler. •Mustafa Babayiğit•