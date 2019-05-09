Trafiği yönettiler

Programa Kaymakam Deniz Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Alaettin Aksal, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Yardımcısı Osman Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Muhlis Toprakçı da katıldı. 2019 yılı, Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesinden yola çıkılarak bu yıl ki etkinliklerde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla yaya önceliği teması ön plana çıkarıldı. Özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Karayollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlendi. Hafta dolayısıyla karayollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak, kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla tüm ülke genelinde olduğu gibi Şefaatli İlçesinde de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kaydedildi. Bu bağlamda, Kaymakam Kılınç ve bazı ilçe yöneticileri, öğrencilerle birlikte yolda trafik akışını yöneltip, sürücülere uyarılarda bulunuldu.