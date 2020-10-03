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Torundan atalarına vefa

Metin Taşkesen, kardeşi ve annesiyle birlikte, dedesi ve anneannesi adına yaptırılan Bandelli Abdulkadir ve Hatice Yorulmaz Cami dualarla açıldı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:21
Torundan atalarına vefa

YOZGATLI iş insanı Metin Taşkesen, Annesi Fatma, Kızkardeşi Mualla Taşkesen ile birlikte dedesi Abdulkadir ve Anneannesi Hatice Yorulmaz adına yaptırdığı cami, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da katılımı ile ibadete açıldı. Çapanoğlu Mahallesinde yapımı tamamlanan Bandelli Abdulkadir ve Hatice Yorulmaz Caminin açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vali Ziya Polat, Camiyi inşa ettiren ve hayırda bulunanları tebrik etti. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik açılışta dua ettirdi. Camii’nin açılışına Vali Ziya Polat, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Salih Sezik, siyasi parti temsilcileri, İl protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış sonrası Vali Ziya Polat, İl Müftülüğü adına Metin Taşkesen’e plaket takdim etti. İl Müftüsü Sezik de, caminin yapımına katkıda bulunanlara plaket verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Torundan Atalarına Vefa
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