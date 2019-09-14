Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

TOPRAK ALTINDAKi TARiH

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, toprak altında bulunan bölge tarihine ışık tutacak antik şehir kalıntılarının bulunduğu bölgelerden birisi olan Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü yakınlarındaki Kerkenes Dağındaki kazı bölgesini gezip, bilgi aldı.

TOPRAK ALTINDAKi TARiH

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, toprak altında bulunan bölge tarihine ışık tutacak antik şehir kalıntılarının bulunduğu bölgelerden birisi olan Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü yakınlarındaki Kerkenes Dağındaki kazı bölgesini gezip, bilgi aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
TOPRAK ALTINDAKi TARiH

Vali Çakır, Yozgat il merkezinin güneydoğusunda, Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü'nün 5 kilometre batısında, Kapadokya Ovası'nın kuzey ucunda yer alan Kerkenes Antik Kentinde, kazı alanlarını inceledi. İlk yüzey araştırmalarına 1993 yılında başlanan, Anadolu platosunda MÖ 600 yılı dolaylarının en geniş yerleşimlerinden biri olarak bilinen antik kentti gezen Vali Çakır, Müze Müdürü ve İl Kültür Müdür Vekili Arkeolog Hasan Kerim Şenyurt’tan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çakır, Yozgat’ın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, ören yerlerindeki kazı çalışmalarının devam edeceğini, tarihi yerlerin gün yüzüne çıkacağını söyledi. Kazı Başkanlığını ABD'li Arkeolog Dr. Scott Branting’in yaptığı Kerkenes Harabelerinde yaklaşık 25 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. Alanın çok büyük olmasından dolayı bu çalışmaların 200-300 yıl daha sürebileceği belirtildi. Antik kentte 35 kişilik bir ekiple yılda 2,5 ay kazı yapıldığı, bugüne kadar yapılan kazılarda önemli bulgular elde edildiği belirtildi. 2600 yıllık tarihi kentin İç Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük antik şehirlerden biri olduğunu vurgulandı. Şehrin 757 bloktan oluştuğunu, sadece bu bloklardan birinde kazı çalışması yapıldığı bildirildi. Önceki yıllarda yapılan kazılarda Frigce yazıt bulundu. Jeofizik ve harita çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmasında fildişi, çanak çömlek gibi çok şey bulundu. Buradaki insanların yaşayışlarıyla ilgili bilgiler edinmeye çalışılıyor. Önceki yıl yapılan kazı çalışmalarında kurt veya çoban köpeği figürü ile bir plaka bulundu. Çıkarılan eserlerin Yozgat Müzesi'nde sergilendiği ifade etti. İlk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlayan tarihi kentin 7 kilometrelik sur duvarları içerisinde 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koruma alanları belirlendi
Koruma alanları belirlendi
Müzedeki Heykel
Müzedeki Heykel
Muhtarlar, sorunlarını anlattı
Muhtarlar, sorunlarını anlattı
Gazi Ceylan’dan ziyaret
Gazi Ceylan’dan ziyaret
Pansiyonlar denetlendi
Pansiyonlar denetlendi
Pancar Makinaları hazır
Pancar Makinaları hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim