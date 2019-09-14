TOPRAK ALTINDAKi TARiH

Vali Çakır, Yozgat il merkezinin güneydoğusunda, Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü'nün 5 kilometre batısında, Kapadokya Ovası'nın kuzey ucunda yer alan Kerkenes Antik Kentinde, kazı alanlarını inceledi. İlk yüzey araştırmalarına 1993 yılında başlanan, Anadolu platosunda MÖ 600 yılı dolaylarının en geniş yerleşimlerinden biri olarak bilinen antik kentti gezen Vali Çakır, Müze Müdürü ve İl Kültür Müdür Vekili Arkeolog Hasan Kerim Şenyurt’tan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çakır, Yozgat’ın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, ören yerlerindeki kazı çalışmalarının devam edeceğini, tarihi yerlerin gün yüzüne çıkacağını söyledi. Kazı Başkanlığını ABD'li Arkeolog Dr. Scott Branting’in yaptığı Kerkenes Harabelerinde yaklaşık 25 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. Alanın çok büyük olmasından dolayı bu çalışmaların 200-300 yıl daha sürebileceği belirtildi. Antik kentte 35 kişilik bir ekiple yılda 2,5 ay kazı yapıldığı, bugüne kadar yapılan kazılarda önemli bulgular elde edildiği belirtildi. 2600 yıllık tarihi kentin İç Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük antik şehirlerden biri olduğunu vurgulandı. Şehrin 757 bloktan oluştuğunu, sadece bu bloklardan birinde kazı çalışması yapıldığı bildirildi. Önceki yıllarda yapılan kazılarda Frigce yazıt bulundu. Jeofizik ve harita çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmasında fildişi, çanak çömlek gibi çok şey bulundu. Buradaki insanların yaşayışlarıyla ilgili bilgiler edinmeye çalışılıyor. Önceki yıl yapılan kazı çalışmalarında kurt veya çoban köpeği figürü ile bir plaka bulundu. Çıkarılan eserlerin Yozgat Müzesi'nde sergilendiği ifade etti. İlk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlayan tarihi kentin 7 kilometrelik sur duvarları içerisinde 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı bulunuyor.