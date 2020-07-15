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Toprağa verildiler

KAYSERİ'de otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru ile anne ve babasının cenazeleri, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:00
Toprağa verildiler

Boğazlıyan Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri alınan polis memuru Oğuzhan Beyaz, annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz için öğle vakti ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazından sonra Oğuzhan Beyaz ile anne ve babasının cenazeleri toprağa verildi. Törene, ölenlerin yakınları, Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı. (Fatih Tarikçi)

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Toprağa Verildiler
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