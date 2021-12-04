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Toplu taşımaya zam

Yozgat Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi Toplantısı yapılarak, gündem maddeleri karara bağlandı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:04
Toplu taşımaya zam

Yozgat Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Celal Köse Başkanlığında yapılan toplantıda, toplu taşıma ücretlerinin arttırılması talebi görüşülerek zam yapıldı. Yozgat Şoförler ve Otomobiller Odası, yakıt ücretlerine gelen zamlardan dolayı halk otobüslerine biniş ücretlerinin artması gerektiğini söyleyerek, öğrenci biniş ücretinin; iki 25’ten 3 buçuğa, kartlı binişlerin 2 buçuktan 4 buçuğa ve kartsız binişlerin 3 buçuktan 5 lira yükseltilmesini talep etti. Yozgat Belediyesi Meclisi verilen talebi inceleyerek, öğrenci biniş ücretinin 3 lira, kartlı biniş ücretinin 3 buçuk lira ve kartsız binişlerin 4 buçuk lira olmasını kararlaştırdı.  Meclis toplantısı öncesinde açıklama yapan Belediye Başkanı Celal Köse, Bankalar Caddesi’nde bulunan 18 tane iş yerinin sahiplerinin tamamıyla anlaştıklarını söyleyerek, ‘’Hemen yıkıma başlayacağız. Şehrimize kimlikli ve buluşma noktası olacak bir bina daha kazandırarak insanların orada daha güzel alışveriş yapmasına imkân sağlayacağız. Oradaki iş yeri sahiplerinin de en az 50 yıl işyeri kaygısı olmayacak şekilde yeni işyerlerine kavuşturacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•
 

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