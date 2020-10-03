Toplu sözleşme imzalandı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Yamaçlı Belediyesi arasında 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. İmza törenine Yamaçlı belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri Sendika Temsilcisi Aşır Uçar ve işçiler katıldı. Toplu iş sözleşmesi ile işçilerin taban yevmiyelerine sosyal haklar hariç her yıl yüzde 12 oranında zam yapılıp, artı enflasyon farkı uygulanacağı bildirildi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Belediyede çalışan işçilerimize belediyenin imkanlarını zorlayarak en iyi ücret zammını verdik. Belediye başkanı ile işçisi ile biz bir aileyiz. Biz görevde olduğumuz sürece hiçbir aile ferdimizi mağdur etmedik’’ dedi. Hizmet-İş Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Yamaçlı belediye başkanlığında çalışan sendikamız üyesi işçiler iyi bilsinler ki, İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan bir belediye başkanları var’’ diye konuştu.