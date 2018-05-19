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Toplu Sözleşme

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı ile Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Beldesi Belediye Başkanlığı arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

Toplu Sözleşme

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı ile Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Beldesi Belediye Başkanlığı arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Toplu Sözleşme

Görüşmelerin ardından hazırlanan, Oluközü Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine ilk 6 ay sosyal haklar hariç yüzde 25 oranında ücret zammı yapıldığını söyledi. Zararsız, ‘’Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine her altı ayda bir yüzde 6 zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen Oluközü Belediye Başkanımız Halit Acun beye teşekkür eder. İmzalanan toplu iş sözleşmesi, sendikamıza, Oluközü Belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim’’ dedi.

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