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Toplu iş görüşmeleri tamamlandı

HİZMET İş Sendikası ile Sorgun ilçesi Doğankent Beldesi Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan 3 yıllık toplu iş görüşmeleri tamamlandı, hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

Toplu iş görüşmeleri tamamlandı

HİZMET İş Sendikası ile Sorgun ilçesi Doğankent Beldesi Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan 3 yıllık toplu iş görüşmeleri tamamlandı, hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:45
Toplu iş görüşmeleri tamamlandı

 Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sözleşme ile ücret zammının sosyal haklar hariç birinci yıl taban yevmiyelere her yıl yüzde 12 zam yapıldığını söyledi. Zararsız, çalışanlara her ay maaşla birlikte ödenmek üzere sosyal yardım paketi olarak birinci yıl net 300 lira, ikinci yıl net 350 lira, üçüncü yıl net 400 lira ödeneceğini bildirdi. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur da ‘’Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik. Görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin altın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz” dedi.

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Toplu Iş Görüşmeleri Tamamlandı
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