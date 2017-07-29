Topçu’nun bayrak aşkı

Yozgat merkez ilçeye bağlı Topçu Köylüleri bir araya gelerek, ay yıldızlı Türk bayrağını köyün en yüksek ve en hakim tepesine dikmeye karar verdi. Topçu Köylüleri derneği başkanı Duran Ekinci, dernek ve köy muhtarlığı ile ortaklaşa yürüttükleri çalışma kapsamında 3x4,5 metre ebadındaki Türk Bayrağını civar yerleşim yerlerinden de görülecek şekilde semalarda dalgalanmasının sevincini hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek “ emeği geçenlere de teşekkür etti.

Başkan Ekinci; “Ülkemizin bütünlüğüne göz diken bölücü hainlere karşı özellikle 15 Temmuz sonrası al yıldızlı bayrağa olan saygı ve verilen değerin daha da arttığını vurgulayarak “ Ecdadımız cephelerde bu bayrak için can verip kan döktü. Şimdiki kuşak olan bizler de özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu bayrak için yaşıyoruz. Bayrağımız semalarda yükseklerde esip dalgalandıkça var olacağız” diye konuştu.

Topçu Köylüleri Derneği başkanı Duran Ekinci, 12 metre yüksekliğindeki demir direkte göndere çektikleri bu dev bayrağın bulunduğu yere de dikkat çekerek “Burası köyümüzün en yüksek ve çevreye en hakim olan bir mevkii. Adına da “Tepe” diyoruz, Bundan böyle bu mevkii de “Bayraklı Tepe” olarak anılacaktır” diyerek, çevrede yapılacak, ağaçlandırma çalışması, oturma banklarının yerleştirilmesi gibi çalışmalarla bu alanın köyün dinlenme parkı olacağını kaydetti.