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Topçu’nun bayrak aşkı

Topçu Köylüleri, köyün bin 300 rakımlı en yüksek mevkii olan  tepeye,   Türk Bayrağı dikerek, bölgeye “Bayraklı Tepe”  ismini verdi. Atatürk Yolu olarak bilinen Yozgat- Kayseri karayolu güzergahından bayrak görülebiliyor. 

Topçu’nun bayrak aşkı

Topçu Köylüleri, köyün bin 300 rakımlı en yüksek mevkii olan  tepeye,   Türk Bayrağı dikerek, bölgeye “Bayraklı Tepe”  ismini verdi. Atatürk Yolu olarak bilinen Yozgat- Kayseri karayolu güzergahından bayrak görülebiliyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
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Topçu’nun bayrak aşkı

Yozgat  merkez ilçeye bağlı Topçu Köylüleri  bir araya gelerek, ay yıldızlı Türk bayrağını köyün en yüksek ve en hakim tepesine dikmeye karar verdi. Topçu Köylüleri derneği başkanı  Duran Ekinci, dernek ve köy muhtarlığı ile ortaklaşa yürüttükleri çalışma kapsamında 3x4,5 metre ebadındaki Türk Bayrağını  civar yerleşim yerlerinden de görülecek şekilde semalarda dalgalanmasının sevincini hep birlikte  yaşadıklarını söyleyerek “ emeği geçenlere de teşekkür etti.
Başkan Ekinci;  “Ülkemizin bütünlüğüne göz diken bölücü hainlere karşı özellikle 15 Temmuz sonrası al yıldızlı bayrağa olan saygı ve verilen  değerin  daha da arttığını vurgulayarak “ Ecdadımız cephelerde bu bayrak için can verip kan döktü. Şimdiki kuşak olan bizler de özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu bayrak için yaşıyoruz. Bayrağımız semalarda yükseklerde esip dalgalandıkça var olacağız” diye konuştu.
Topçu Köylüleri Derneği başkanı Duran Ekinci, 12 metre yüksekliğindeki demir direkte göndere çektikleri bu dev bayrağın bulunduğu yere de dikkat çekerek “Burası köyümüzün en yüksek ve çevreye en hakim olan bir mevkii. Adına da “Tepe” diyoruz, Bundan böyle bu mevkii de “Bayraklı Tepe” olarak anılacaktır” diyerek,  çevrede yapılacak, ağaçlandırma  çalışması, oturma banklarının yerleştirilmesi gibi çalışmalarla  bu alanın köyün dinlenme parkı  olacağını kaydetti.

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