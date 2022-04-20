Topçu Köyü Cami

Mevcut camiin çok eski olması ve ihtiyaca cevap verememesi üzerine, Yozgat İli Topçu Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Turan Ekinci’nin de girişimleri sonucunda eski caminin yıkılmasına karar verilmiştir. Dernek yönetimi eski caminin yıkımını tamamladıktan sonra, yaklaşık 2.5 yıl önce yeni caminin inşaatını başlatmıştır. Toplam 480 cemaat kapasiteli iki katlı yeni caminin yapımı için yaklaşık 800 bin lira harcanmıştır. Harcanan bedelin tamamı, gerek köyde ikamet eden, Yozgat'ta ve diğer şehirlerde bulunan işadamları ve gurbetçi Topçulular tarafından karşılanmıştır. Dış kısmı oldukça sade olan camiin iç kısmı oldukça süslemelidir. Özellikle kubbe, etekten göbeğe kadar altın yaldızlı varaklar ve hat sanatının en usta ürünleri ile bezenmiştir. Duvarlar, tabandan pencere üstlerine kadar çini ile, yerden kubbe eteğine kadar yükselen ve sağında-solunda yine hat sanatının en usta örneklerişi barındıran mermer mihrap ise altın yaldızlı varak ile süslenmiştir. Oldukça geniş bir arsa üzerine inşa edilen camiin bahçesinde bir de şadırvan yaptırılmıştır. Üst katı cami alt katları ise, taziye evi, kasılhane, abdesthane, tuvalet olarak kullanılmaktadır.