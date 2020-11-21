TOKi ŞEKiLLENiYOR

YOZGAT’ta önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Mutafoğlu Mahallesi TOKİ konutları inşaatı yükselmeye devam ediyor. Uluslararası E-88 Karayolunun Ankara istikametindeki tepe üzerinde yapımına başlanılan TOKİ konutları blokları inşaatı karayolundan da görülmeye başlandı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesi'nde yapımına başlanılan TOKİ konutlarının 643 konut, Ticaret Merkezi, Camiden oluştuğunu, önümüzdeki yıl ise tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın AK Parti iktidarında sağlıktan eğitime, ulaşımdan toplu konuta gibi birçok konuda önemli hizmetlere kavuştuğunu belirtti. Başer, vatandaşın merakla beklediği toplu konut projesinin tamamlanıp, ihale sonrasında inşaatına başlandığını bildirdi. Başer, ‘’Kent merkezimizde Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada uygulanacak 643 konut bir ticaret merkezi ve bir camiden oluşan proje TOKİ tarafından 22 Nisan'da ihale edilerek, inşaatına başlanıldığı gibi hız kesmeden devam etmektedir’’ dedi.