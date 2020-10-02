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TOKi Konutları yükseliyor

AYDINCIK ilçesinde mayıs ayı içerisinde ihalesi yapılan Toplu Konutların inşaatı yükselmeye başlandı.

02 Ekim 2020 Cuma 00:38
TOKi Konutları yükseliyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, 112 daireden oluşan konutların belediyenin başvurusu ile TOKİ tarafından 2019 yılında talep toplanıp, projelendirilerek, 6 Mayıs 2020 tarihinde ihale edildiğini söyledi. Başkan Koçak, teslim süresi 500 iş günü olarak öngörülen konutların birinci Etap TOKİ Konutları Kuzeybatısına hastane yanında inşa edildiğini kaydetti. Başkan Koçak, ‘’Bu önemli hizmetlerin Aydıncık ilçemize yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Milletvekillerimiz, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Bekir Bozdağ, Ak Parti Seçim işleri Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Başer’e ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

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TOKi Konutları Yükseliyor
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