Tokat’a ziyaret

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat’ın konuğu oldu.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, her iki ilin yatırım alanları karşılıklı olarak değerlendirildi.

Toplantıda iki il arasındaki tarihi bağların yeniden, daha güçlü olarak kurulması ve ticari ilişkilerin artırılması yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Sorgun heyeti daha sonra Tokat Şeker Fabrikası ve ardından Turhal ile Zile ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

