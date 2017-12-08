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Tokat’a ziyaret

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, beraberinde oda üyeleriyle birlikte Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Tokat’a ziyaret

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, beraberinde oda üyeleriyle birlikte Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Tokat’a ziyaret

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat’ın konuğu oldu.
Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, her iki ilin yatırım alanları karşılıklı olarak değerlendirildi.
Toplantıda iki il arasındaki tarihi bağların yeniden, daha güçlü olarak kurulması ve ticari ilişkilerin artırılması yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Sorgun heyeti daha sonra Tokat Şeker Fabrikası ve ardından Turhal ile Zile ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
 

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