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TKDK’da kan bağışı

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü çalışanları, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

TKDK’da kan bağışı

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü çalışanları, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

30 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
TKDK’da kan bağışı

Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Şube Müdürlüğü ekipleri, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü binasında stant kurdu. Standa gelen TKDK çalışanları, kayıt formunu doldurduktan sonra sağlık ekiplerince nabız, tansiyon, ateş ve çeşitli kan değeri testlerinden geçirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından uygun bağışçılardan kan alma işlemi gerçekleştirildi. Türk Kızılayı, ‘Ulusal Kan Temini Projesi’ kapsamında gönüllü ve sürekli bağışçılardan temin ettiği kanı ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırıyor. Bir bağışçıdan temin edilen bir ünite kan 3 hastaya umut oluyor.

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TKDK’da Kan Bağışı
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