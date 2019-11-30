TKDK’da kan bağışı

Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Şube Müdürlüğü ekipleri, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü binasında stant kurdu. Standa gelen TKDK çalışanları, kayıt formunu doldurduktan sonra sağlık ekiplerince nabız, tansiyon, ateş ve çeşitli kan değeri testlerinden geçirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından uygun bağışçılardan kan alma işlemi gerçekleştirildi. Türk Kızılayı, ‘Ulusal Kan Temini Projesi’ kapsamında gönüllü ve sürekli bağışçılardan temin ettiği kanı ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırıyor. Bir bağışçıdan temin edilen bir ünite kan 3 hastaya umut oluyor.