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TKDK, proje sahiplerini belirledi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 2. Grubunda destek almaya hak kazanan 503 projeye 250 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:28
TKDK, proje sahiplerini belirledi

 Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla aralarında Yozgat'ın da bulunduğu 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi. Bu çerçevede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 2. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığı dile getirildi.

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