TKDK personeli ödüllendirdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, tarafından imzalanan teşekkür belgeleri TKDK İl Koordinatörü Selim Türker tarafından personele teslim edildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri Adile Halıcı Bozdağ, Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Esra Oymak, Yerinde Kontrol Birim Amiri İbrahim Ekinci, Destek Hizmetleri Birim Amiri Muhammed Yaşar, belgelerini aldı. Yozgat İl Koordinatörlüğünde çalışan tüm personelin gösterdiği üstün ve özverili çalışmaları adına teşekkür belgelerini teslim eden İl Koordinatörü Selim Türker, yüksek görev bilinciyle hareket edip, görevlerini ifa eden personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Türker, ‘’Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdüren çalışkan personelimizi tebrik ediyor, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında çok büyük etkileri olan başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi. (TKDK)