TKDK BAŞVURULARI TAMAMLANDI

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, IPARD II 10. Başvuru Çağrı Döneminde ‘besi ve süt ahırı, et ve süt işleme, balık işleme ve meyve sebze işlemesi’ alanlarında toplam yatırım tutarı 178 Milyon lira olan 36 proje başvurusu aldıklarını söyledi. Türker yaptığı yazılı açıklamada, kurum tarafından Ocak ayında çağrı ilanının duyurmasıyla birlikte salgın kurallarına uygun olarak potansiyel faydalanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerine başlandıklarını, Yozgat il genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üretici örgütleri, sanayiciler ile çiftçilerin yer aldığı yüz yüze ve online toplantılar düzenlendiklerini hatırlattı. Türker, çağrı ilanından haberdar olmayan vatandaşın kalmaması adına Kaymakamlar, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Ticaret Odaları aracılığıyla da SMS yolu ile bilgilendirme mesajları gönderdiklerini bildirdi. Türker, yaptıkları bu etkin bilgilendirme çalışması sonucunda rekor bir başvuru aldıklarının altını çizdi. Türker, ‘’Et ve süt üretimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında toplam yatırım tutarı 84 Milyon lira olan 26 proje, süt toplama, et ve süt ürünleri işleme, balık işleme ve meyve sebze işleme sektörleri kapsamında ise toplam yatırım tutarı 93 Milyon lira olan 10 proje başvurusu aldık. Bu projelere yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacaktır’’ dedi. İl Koordinatörü Türker, projelerin uzmanlar tarafından hızlı bir şekilde incelemeleri yapılarak, en kısa sürede sözleşmelerinin imzalanacağını bildirdi. Türker, 10. Başvuru Çağrı İlanının yanı sıra TKDK’nın Yozgat’a kazandırdığı projeler hakkında da bilgi verdi. Türker, ‘’TKDK Yozgat’ta kurulduğu andan itibaren yatırım tutarı yaklaşık 465 Milyon lira olan 537 proje ile sözleşme imzalayarak, 42 il içinde en çok hibe veren illerden biri oldu. 537 projeye yaklaşık 253 Milyon lira hibe sağlandı. Yozgat’a sektör bazında, 94 süt üretim tesisi, 49 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 299 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 43 arıcılık projesi, 11 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesi, 18 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi, 4 makine parkı, 7 yenilenebilir enerji tesisi, kazandırıldı’’ diye konuştu.