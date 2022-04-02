Tiyatroda Zübeyde Hanım başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün her yıl Kültür ve Sanat Yarışmaları kapmasında düzenlediği ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ temalı gerçekleşen tiyatro yarışması Yozgat’ta da tamamlandı. Yarışmaya katılan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahnelediği ‘Çocuk Gelişimi’ adlı tiyatro oyunu ile il birincisi oldu. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sergiledikleri tiyatro oyunu ile adından söz ettirmeyi başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği liseler arası ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganı ile düzenlenen tiyatro yarışmasında Çocuk Gelişimi Eğitimi alanı 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin sergilediği ‘Çocuk Gelişimi’ adlı oyun birinci seçilerek bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışma sonrasında düzenlenen ödül töreninde Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin belge ve ödüllerini Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz verdi. Sapmaz, ‘’Hepimizin zaman zaman ihmal ettiği aile içi iletişimin çocuk üzerindeki etkisinin konu edildiği oyun, seyircileri bir yandan güldürürken diğer yandan da düşündürdü. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu bu oyun bölge yarışmalarında da birinci olacağına inanıyorum. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum’’ dedi.

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Vurmaz ise öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri, sosyal yönden gelişimini desteklemek ve okul stresinden uzaklaştırmak amacıyla yapılan etkinliklere katılmalarına her zaman destek olacaklarını söyledi. Vurmaz, öğrencilerinin Bölge yarışmasında da Yozgat’ı ve okullarını en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığının altını çizerek, başarı dileğinde bulundu.