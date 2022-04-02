Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tiyatroda Zübeyde Hanım başarısı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ tiyatro yarışmasına katılan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:30
Tiyatroda Zübeyde Hanım başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün her yıl Kültür ve Sanat Yarışmaları kapmasında düzenlediği ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ temalı gerçekleşen tiyatro yarışması Yozgat’ta da tamamlandı. Yarışmaya katılan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahnelediği ‘Çocuk Gelişimi’ adlı tiyatro oyunu ile il birincisi oldu. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sergiledikleri tiyatro oyunu ile adından söz ettirmeyi başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği liseler arası ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganı ile düzenlenen tiyatro yarışmasında Çocuk Gelişimi Eğitimi alanı 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin sergilediği  ‘Çocuk Gelişimi’ adlı oyun birinci seçilerek bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışma sonrasında düzenlenen ödül töreninde Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin belge ve ödüllerini Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz verdi. Sapmaz, ‘’Hepimizin zaman zaman ihmal ettiği aile içi iletişimin çocuk üzerindeki etkisinin konu edildiği oyun, seyircileri bir yandan güldürürken diğer yandan da düşündürdü. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu bu oyun bölge yarışmalarında da birinci olacağına inanıyorum. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum’’ dedi. 
Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Vurmaz ise öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri,  sosyal yönden  gelişimini desteklemek  ve okul stresinden uzaklaştırmak amacıyla yapılan etkinliklere katılmalarına her zaman destek olacaklarını söyledi. Vurmaz, öğrencilerinin Bölge yarışmasında da Yozgat’ı ve okullarını en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığının altını çizerek, başarı dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
HaberSorgunIlerigazetesiYozgatTiyatroda Zübeyde Hanım BaşarısıIlçelerNişanCumartesiYOZGAT Gençlik Ve Spor İl MüdürlüğüGençlik Hizmetleri MüdürlüğüGençlik MerkeziTiyartoSanatOzgat Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiZübeyde Hanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta Çiğdem Festivali
Yozgat’ta Çiğdem Festivali
Dalları bastona dönüştürüyor
Dalları bastona dönüştürüyor
Özel buluşma
Özel buluşma
Ağaç diktiler
Ağaç diktiler
Sorunları dinledi
Sorunları dinledi
Ramazan yoğunluğu
Ramazan yoğunluğu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim