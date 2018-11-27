Tezgahı bıraktı, tebrik etti

Yozgat’ta yaklaşık 20 yıldır simitçilik yapan Memiş Kaplan, her zaman olduğu gibi simit tablası ile Cumhuriyet Alanı’na geldi. Tablayı yere bırakıp, öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşımızı söyleyen Memiş Kaplan, daha sonra elinde bir karanfil ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın yanına koştu. Simit Tablasını bırakıp, Yazıcı’ya sarılarak, ‘öğretmenler gününü’ kutlayan Memiş Kaplan, ardından beraberinde getirdiği karanfili sundu.
27 Kasım 2018 Salı 07:00
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