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Teyzelere yardım etti

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

19 Nisan 2022 Salı 00:00
Teyzelere yardım etti

Yapmış olduğu hane ziyaretleri kapsamında belde halkının sevgisini kazanan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kış hazırlığı yapan ev hanımlarına yardım etti. Hane ziyaretlerine aralıksız devam ettirdiklerini belirten Ünal, çalışmaları aralıksız sürdüreceğini ifade etti. Havaların ısınması ile madımak mevsiminin geldiğini belirten Ünal, “ Beldemizde bulunan teyzelerimize madımak hazırlıklarında yardımcı oldum. Belde halkımızın huzur için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Teyzelerimiz havaların ısınması ve beldemizde madımakların çıkmasıyla beraber kış hazırlıklarına başladılar. Bizlerde teyzelerimize madımak toplandıktan sonra yapılacak olan işlerinde yardımcı olduk. Halkımız ile iç içe olmayı belediyemiz olarak seviyoruz. Onların gözlerinde mutluluk güler yüzler bizler için her şeye bedel” dedi. 

Son Güncelleme: 18.04.2022 21:08
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