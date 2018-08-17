Teşvikler sürüyor 

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, geçen yıl uygulanmaya başlanan ilave istihdam teşvikinde, işverenlerce işe alınan kişilerin, sigorta prim ve vergilerin devlet tarafından ödenerek, işverenlerin istihdam artışlarından dolayı oluşacak maliyetin bir kısmının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

İl Müdürü Yıldız, “Bu yıl ise imalat ve bilişim harici sektörlerde teşvik aynen devam edecek olup asgari ücretli için oluşacak sigorta primi ve vergisinin tamamı (883 TL) devlet tarafından ödenecektir” dedi.

Yıldız, bu yıl ilk defe uygulanacak olan ‘Bir Senden Bir Benden Teşviki’ ile imalat yapan küçük esnafların unutulmadığını, bu teşvik kapsamında alınacak kişinin aylık asgari ücreti, sigorta primi ve vergisi dâhil olmak üzere bir ay işverenin ödeyeceği, bir ay devlet tarafından ödeneceğini ifade etti.

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, “Son olarak yapılan saha çalışmalarında işverenimizin aldığı personeli İŞKUR’a kaydetmediği gözlemledik hâlbuki teşvikten yaralanma şartlarından bir tanesi de işe alınan kişinin işe giriş tarihinden önce İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir bu şartı yerine getirmeyen işverenlerimiz maalesef teşvikten faydalanamamaktadır” şeklinde konuştu.