Test sürüşlerine devam

Ankara Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Yozgat’ta durmadan Sivas Tren Garı'na giriş yaptı. Treni, TCDD yetkilileri ve çalışanları karşıladı. Bir süre burada bekleyen tren, Ankara'ya gitmek üzere yeniden yola çıktı. Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını belirterek, Ankara-Sivas YHT seferlerinin biran önce başlamasını arzuladıklarını söyledi. •Haber Merkezi•