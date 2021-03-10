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Test sürüşlerine devam

ANKARA-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren yeniden Yozgat’tan geçerek Sivas'a ulaştı.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:36
Test sürüşlerine devam

 Ankara Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Yozgat’ta durmadan Sivas Tren Garı'na giriş yaptı. Treni, TCDD yetkilileri ve çalışanları karşıladı. Bir süre burada bekleyen tren, Ankara'ya gitmek üzere yeniden yola çıktı. Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını belirterek, Ankara-Sivas YHT seferlerinin biran önce başlamasını arzuladıklarını söyledi.  •Haber Merkezi•

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Test Sürüşlerine Devam
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