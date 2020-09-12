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Yozgat
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Test sonuçları açıklandı

SAĞLIK Bakanlığı ilk kez bölgeler düzeyinde test sonuçlarını açıkladı. Türkiye Günlük Korona Virüsü Tablosu, ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide Covid-19 tespit edildi. Bakanlığın ilk kez bölgelere göre paylaştığı rakamlara göre Yozgat’ın da yer aldığı Orta Anadolu'da 220 yeni vaka görüldü. Bu arada Yozgat Valisi Ziya Polat, kuralları ihlal edenlerin karantina altına alınacağı yurtlarda incelemelerde bulundu, eksikliklerin giderilmesi konusunda talimatlar verdi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:45
Test sonuçları açıklandı
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Test Sonuçları Açıklandı
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