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Teşekkür ziyareti

SORGUN'da çeşitli üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazanan öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Teşekkür ziyareti

SORGUN'da çeşitli üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazanan öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Teşekkür ziyareti

Ziyarette konuşan Başkan Ekinci, bu yıl Sorgun'dan geçen yıla göre daha fazla öğrencinin üniversiteyi kazandığını söyledi. Ekinci, "Belediye olarak görevimiz bu öğrencilerimize destek olmak. Bugün beni ziyarete gelen arkadaşlarımız, ilçemizdeki bir spor kursunu tamamlayıp, sınavlara katılan ve kazanan arkadaşlarımızdır. Belediyemiz diğer öğrencilere olduğu gibi bu arkadaşlarımıza da yol parası yardımında bulunmuştu. Şimdi onlar da bize teşekkür ziyaretinde bulundular" dedi.
Ekinci, seçim vaatlerinin başında üniversiteyi kazanan öğrencilere destek sözü olduğunu belirterek, bu sözünü de yerine getirdiğini kaydetti.
 

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