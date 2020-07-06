ÇANDIR ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir kursiyer on gönüllü bayanla 16 Nisan-4 Haziran 2020 tarihler arasında tıbbi maske üretimi yapanlara teşekkür belgesi verildi. Çandır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde dönem içerisinde 9 bin 200 maske üretildiği bildirildi.

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçedeki mevcut maske ihtiyacının karşılandığını belirterek, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretim noktasında ortak çalışma planı hazırladıklarını söyledi. Kapal, süreçte maddi manevi destek veren Kaymakam Murat Yayabaşı ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Halk Eğitim Müdürü Musatafa Esim ve Gönüllü Kursiyerlere teşekkür etti.

Maske üretimine destek veren gönüllü bayanlar ile kursiyerlere Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Halk Eğitim Müdürü Musatafa Esim tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.