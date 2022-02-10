Tescilli peynirin üretimine başlandı

Yozgat’ın yöresel gıda ürünlerinden 'Çanak Peyniri' 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından Yozgat adına tescili yapıldı. Çanak peynirinin Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimi yapılmaya başladı. Yurt genelinde 193 türü bulunmasına karşın sadece 9 Coğrafi İşaretli peynir çeşidi arasına yer alan Çanak Peynirinin üretimi yapılarak satışı gerçekleştirilecek. Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada Yozgat’ın yöresel ve coğrafi işaretli lezzetlerinden ‘Çanak Peyniri’, kadın girişimcilerin sayesinde yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri çanak peynirini ‘Bozkırın Peynir Aşkı’ sloganıyla üreterek satışına başladı. Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.