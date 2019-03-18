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Terör saldırısına tepki

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Üniversite Teşkilatı üyeleri, ‘Bir Gençlik Uyanıyor’ adlı sabah namazı programında Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Terör saldırısına tepki

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Üniversite Teşkilatı üyeleri, ‘Bir Gençlik Uyanıyor’ adlı sabah namazı programında Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Terör saldırısına tepki

Bilal Şahin Külliyesi'nde sabah namazı sonrası bir araya gelen İlim Yayma Cemiyeti üyeleri bildiri okudu. Bildiride, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması bahanesiyle Taksim Meydanı'nda ezanımıza yapılan bu çirkin protesto asla kabul edilemez. Milletimizi kışkırtmaya, provoke etmeye çalışan bu illegal gurupların Türk milleti ve İslam coğrafyasından özür dilemeleri büyük bir elzemdir. Ayrıca Yeni Zelanda'da camilere yapılan hunharca saldırıda onlarca Müslüman katledilmiştir. İbadet eden insanlara yönelik vahşice saldırılar faşizmin ve tahammülsüzlüğün nasıl bir sapkınlığa ve caniliğe dönüştüğünü göstermektedir. Milli ve manevi değerlerimize her fırsatta saldırma ve itibarsızlaştırma çabası içerisinde olan bu azınlık grupları şiddetle ve esefle kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Ahmet Topuz da, "Yaşanan çirkin olaylara teşkilatımız gür bir sesle tepkilerini ortaya koymuştur. Bizim yapmamız gereken gençlerimize ezanı ve camilerimizi daha çok sevdirmektir" dedi. 
 

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